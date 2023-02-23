Сарбаева Фаина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Сарбаев Прокофий Егорович
Отец ребёнка: Сарбаев Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
22.08.1870
Дочь: Медвежова Наталья Сарбаева
Отец ребёнка: Сарбаев Егор Григорьевич
Смерть
Неизвестно