Сарбаева Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Сарбаев Александр Прокофьевич
Отец ребёнка: Сарбаев Прокофий Егорович
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1890
Отец ребёнка: Сарбаев Прокофий Егорович
Смерть
Неизвестно