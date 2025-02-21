Пушкарева (Белецкая) Мария Федотьевна Около 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пушкарева (Белецкая) Мария Федотьевна

Место рождения

Атаки, Чернівецька область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

17.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Белецкий Федот (Федор)

Мать: не указана

Атаки, Чернівецька область
Бракосочетание
19.10.1911

Муж: Пушкарев Семен Абрамович

Рождение ребёнка
17.12.1913

Дочь: Ткач (Пушкарева) Анна (Нюся) Семеновна

Отец ребёнка: Пушкарев Семен Абрамович

Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.11.1918

Дочь: Aчакова (Пушкарева) Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Пушкарев Семен Абрамович

Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.09.1920

Дочь: Малышева (Пушкарева) Вера Семеновна

Отец ребёнка: Пушкарев Семен Абрамович

Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.04.1922

Сын: Пушкарев Георгий Семенович

Отец ребёнка: Пушкарев Семен Абрамович

Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
17.04.1971
Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
причина смерти мозговой инсульт

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