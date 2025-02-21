Пушкарева (Белецкая) Мария Федотьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти17.04.1971
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Белецкий Федот (Федор)
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1911
Рождение ребёнка
17.12.1913
Дочь: Ткач (Пушкарева) Анна (Нюся) Семеновна
Отец ребёнка: Пушкарев Семен Абрамович
Рождение ребёнка
18.11.1918
Дочь: Aчакова (Пушкарева) Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Пушкарев Семен Абрамович
Рождение ребёнка
17.09.1920
Дочь: Малышева (Пушкарева) Вера Семеновна
Отец ребёнка: Пушкарев Семен Абрамович
Рождение ребёнка
07.04.1922
Сын: Пушкарев Георгий Семенович
Отец ребёнка: Пушкарев Семен Абрамович
Смерть
17.04.1971
причина смерти мозговой инсульт