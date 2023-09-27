Махонина (Барышева) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонина (Барышева) Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1964

Отец: Барышев Александр

Мать: Барышева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Махонин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махонин Александр Викторович

Отец ребёнка: Махонин Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махонин Виктор Михайлович

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