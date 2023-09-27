Махонина (Барышева) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1964
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1964
Отец: Барышев Александр
Мать: Барышева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Махонин Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махонин Александр Викторович
Отец ребёнка: Махонин Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно