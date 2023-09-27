Махонин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонин Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махонин Михаил

Мать: Махонина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Махонина Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махонин Александр Викторович

Мать ребёнка: Махонина Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махонина Галина Александровна

Смерть
Неизвестно
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