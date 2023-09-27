Махонин Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махонин Михаил
Мать: Махонина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Махонина Галина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махонин Александр Викторович
Мать ребёнка: Махонина Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно