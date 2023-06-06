Попов Ермил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти15.12.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1848 ст.
Рождение ребёнка
1874 ст.
Дочь: Пегоева Мария Ермиловна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
05.01.1875 ст.
Сын: Попов Иван Ермилович
Мать ребёнка: Попова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
17.04.1877 ст.
Дочь: Александра Ермиловна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
29.12.1879 ст.
Мать ребёнка: Попова Евдокия Никифоровна
Смерть
15.12.1897 ст.