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Попов Ермил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

15.12.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1848 ст.

Жена: Попова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1874 ст.

Дочь: Пегоева Мария Ермиловна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Никифоровна

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.01.1875 ст.

Сын: Попов Иван Ермилович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Никифоровна

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.04.1877 ст.

Дочь: Александра Ермиловна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Никифоровна

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.12.1879 ст.

Сын: Попов Василий Ермилович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Никифоровна

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.12.1897 ст.
Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область