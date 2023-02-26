Ульяния Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяния Дмитриева

Ульяния Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агрипина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Анисимов

Рождение ребёнка
1797

Сын: Гавриил Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Анисимов

Рождение ребёнка
22.02.1807

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Анисимов

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Анисимов

Смерть
Неизвестно
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