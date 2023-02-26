Ульяния Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агрипина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Анисимов
Рождение ребёнка
1797
Сын: Гавриил Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Анисимов
Рождение ребёнка
22.02.1807
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Анисимов
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Анисимов
Смерть
Неизвестно