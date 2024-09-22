Горбачева Наталья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбачева Наталья Петрова

Горбачева Наталья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Горбачев Егор Ефимов

Отец ребёнка: Горбачев Ефим Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Авдотья Ефимова

Отец ребёнка: Горбачев Ефим Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Горбачев Трофим Ефимов

Отец ребёнка: Горбачев Ефим Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Горбачев Федор Ефимов

Отец ребёнка: Горбачев Ефим Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Горбачев Никита Ефимов

Отец ребёнка: Горбачев Ефим Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.