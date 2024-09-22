Горбачева Наталья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Горбачев Егор Ефимов
Отец ребёнка: Горбачев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Авдотья Ефимова
Отец ребёнка: Горбачев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Горбачев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Горбачев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Горбачев Ефим Иванов
Смерть
Неизвестно