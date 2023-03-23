Беркович Лея Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеркович Лея Самойловна

Беркович Лея Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Баркай Сэм

Отец ребёнка: Беркович Лазарь Григорьевич

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беркович Рахиль

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беркович Арон Лазаревич

Отец ребёнка: Беркович Лазарь Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беркович Ревекка

Отец ребёнка: Беркович Лазарь Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беркович Анна

Отец ребёнка: Беркович Лазарь Григорьевич

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беркович Лазарь Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close