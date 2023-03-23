Беркович Лея Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Баркай Сэм
Отец ребёнка: Беркович Лазарь Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беркович Рахиль
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беркович Лазарь Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беркович Ревекка
Отец ребёнка: Беркович Лазарь Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беркович Анна
Отец ребёнка: Беркович Лазарь Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно