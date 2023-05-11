Баркай (Беркович) Сэм (Шмуэль Аба) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баркай (Беркович) Сэм (Шмуэль Аба)

Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

1898

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Беркович Лазарь Григорьевич

Мать: Беркович Лея Самойловна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
1975
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