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Баркай (Беркович) Сэм (Шмуэль Аба)
Баркай (Беркович) Сэм (Шмуэль Аба)
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Место рождения
Новороссийск
, город Новороссийск, Краснодарский край
Дата рождения
1898
Дата смерти
1975
Пол
Мужской
Отец
Беркович Лазарь Григорьевич
1855 г.р.
Мать
Беркович Лея Самойловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Беркович Лазарь Григорьевич
Мать:
Беркович Лея Самойловна
Новороссийск
, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
1975
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