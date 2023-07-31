Дьяконов Ми Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Дьяконов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Дьяконов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Шарова Анастасия
Рождение ребёнка
1924
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно