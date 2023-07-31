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Дьяконов Ми Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Дьяконов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Дьяконов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Шарова Анастасия

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарова Анастасия

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно