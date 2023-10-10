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Романов Алексей Феодосиевич

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Романов Федосий Казмин

Мать: Романова 2 Жена Ефимия Феодоровна

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Настасья Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Евдокия Егорова

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Евдокия Егорова

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.01.1859

Сын: Романов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Егорова

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Романов Елизар Алексеевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Егорова

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Евдокия Егорова

Место жительства
Неизвестно
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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