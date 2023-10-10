Романов Алексей Феодосиевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Настасья Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
22.01.1859
Мать ребёнка: Романова Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Романов Елизар Алексеевич
Мать ребёнка: Романова Евдокия Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Евдокия Егорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно