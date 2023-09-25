Карлин Прокопий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карлин Яков
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлин Гаврил
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Забайкальская область, Читинский уезд, село Матусово.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлин Сергей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлин Пётр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно