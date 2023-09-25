Карлин Прокопий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлин Прокопий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карлин Яков

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлин Гаврил

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забайкальская область, Читинский уезд, село Матусово.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлин Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлин Пётр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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