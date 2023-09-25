Карлин Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлин Гаврил

Место рождения

Забайкальская область, Читинский уезд, село Матусово.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карлин Прокопий Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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