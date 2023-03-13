Нечаева Пелагея Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева Пелагея Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Нечаевъ Семенъ

Отец ребёнка: Нечаевъ Андрей

Тимошкино
Рождение ребёнка
1744

Сын: Нечаевъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Нечаевъ Андрей

Тимошкино
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Латышева Ксения

Отец ребёнка: Нечаевъ Андрей

Рождение ребёнка
1752

Сын: Нечаевъ Иванъ

Отец ребёнка: Нечаевъ Андрей

Тимошкино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаевъ Андрей

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