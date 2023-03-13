Нечаева Пелагея Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Нечаевъ Семенъ
Отец ребёнка: Нечаевъ Андрей
Тимошкино
Рождение ребёнка
1744
Сын: Нечаевъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Нечаевъ Андрей
Тимошкино
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Латышева Ксения
Отец ребёнка: Нечаевъ Андрей
Рождение ребёнка
1752
Сын: Нечаевъ Иванъ
Отец ребёнка: Нечаевъ Андрей
Тимошкино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нечаевъ Андрей