Чичелов Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичелов Петр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

х. Выездинский Логовский район Сталинградская область
Смерть
Неизвестно
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