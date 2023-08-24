Чичелов Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
х. Выездинский Логовский район Сталинградская область
Смерть
Неизвестно