Мордвинцева (Матушкина) Таисия Васильевна
Место рождениях. Скоровский Кременской юрт Усть -Медведицкий округ Область Войска Донского
Дата рождения20.05.1927
Дата смерти18.02.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927
х. Скоровский Кременской юрт Усть -Медведицкий округ Область Войска Донского
Рождение ребёнка
16.04.1946
Сын: Матушкин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Чичелов Петр Алексеевич
х. Выездинский Логовский район Сталинградская область
Смерть
18.02.1995
х. Выездинский Фроловского района Волгоградская Область