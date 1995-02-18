Мордвинцева (Матушкина) Таисия Васильевна 20.05.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мордвинцева (Матушкина) Таисия Васильевна

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Место рождения

х. Скоровский Кременской юрт Усть -Медведицкий округ Область Войска Донского

Дата рождения

20.05.1927

Дата смерти

18.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927

Отец: Матушкин Василий Николаевич

Мать: Матушкина (Брунилина) Пелагея Прохоровна

х. Скоровский Кременской юрт Усть -Медведицкий округ Область Войска Донского
Рождение ребёнка
16.04.1946

Сын: Матушкин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Чичелов Петр Алексеевич

х. Выездинский Логовский район Сталинградская область
Смерть
18.02.1995
х. Выездинский Фроловского района Волгоградская Область

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