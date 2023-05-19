Parn (Nikolai) Johann Heinrich
Место рождения
Дата рождения25.01.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1903 ст.
Отец: Nikolai Kristjan
Мать: Nikolai Liisu
Бракосочетание
26.12.1928
Жена: Parn Helmi Marie
Рождение ребёнка
05.11.1929
Сын: Parn Ärni
Мать ребёнка: Parn Helmi Marie
Рождение ребёнка
05.03.1935
Сын: Parn Ott
Мать ребёнка: Parn Helmi Marie
Смерть
Неизвестно