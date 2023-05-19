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Parn (Nikolai) Johann Heinrich

Место рождения

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

25.01.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1903 ст.

Отец: Nikolai Kristjan

Мать: Nikolai Liisu

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
26.12.1928

Жена: Parn Helmi Marie

Рождение ребёнка
05.11.1929

Сын: Parn Ärni

Мать ребёнка: Parn Helmi Marie

Рождение ребёнка
05.03.1935

Сын: Parn Ott

Мать ребёнка: Parn Helmi Marie

Смерть
Неизвестно
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