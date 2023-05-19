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Горохов Федор Петрович

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

1853

Дата смерти

11.04.1921

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Горохов Петр Федорович

Мать ребёнка: Горохова Олимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1892

Сын: Горохов Павел Федорович

Мать ребёнка: Горохова Олимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Руднева Сусанна Федоровна

Мать ребёнка: Горохова Олимпиада Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Олимпиада Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1921
Причина смерти: сердце
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