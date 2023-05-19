Горохов Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти11.04.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1890
Мать ребёнка: Горохова Олимпиада Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1892
Мать ребёнка: Горохова Олимпиада Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Руднева Сусанна Федоровна
Мать ребёнка: Горохова Олимпиада Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1921
Причина смерти: сердце