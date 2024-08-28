Бухнер Исидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер Исидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1903

Отец: Бухнер Иоганнес

Мать: Бухнер (Фур) Екатерина

https://forum.wolgadeutsche.net/viewtopic.php?t=5827&start=20 | 13 января 1903 года, в Березовке родился Исидор | отец Иоаннес Бухнер, мать Екатерина Фур | восприемники Иоаннес Кроттер и Екатерина Бон... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухнер Минна Иоганновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берта

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер Минна Иоганновна

Смерть
Неизвестно

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