Бухнер Исидор
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1903
Отец: Бухнер Иоганнес
Мать: Бухнер (Фур) Екатерина
https://forum.wolgadeutsche.net/viewtopic.php?t=5827&start=20 | 13 января 1903 года, в Березовке родился Исидор | отец Иоаннес Бухнер, мать Екатерина Фур | восприемники Иоаннес Кроттер и Екатерина Бон... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухнер Минна Иоганновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берта
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухнер Минна Иоганновна
Смерть
Неизвестно