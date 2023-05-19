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Оверин Василий

Место рождения

Есипово, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Оверин Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Есипово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Оверин Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Есипово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Оверин Пантелеймон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Есипово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Оверин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Есипово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Шарова Евфалия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Есипово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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