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Оверин Александр Васильевич

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Место рождения

Есипово, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
05.09.1912 ст.

Жена: Оверина Афанасия Прохоровна

Есипово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Поручители: по жениху - Сычевской волости деревни Попадьино Сергей Круглов и Павел Михайлов Егоров; по невесте : Сычевской волости деревни Ковшово Алексей Прохоров Козлов и деревни Захарьино Иван Нико... Показать все
Смерть
Неизвестно
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