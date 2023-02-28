Оверин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.09.1912 ст.
Поручители: по жениху - Сычевской волости деревни Попадьино Сергей Круглов и Павел Михайлов Егоров; по невесте : Сычевской волости деревни Ковшово Алексей Прохоров Козлов и деревни Захарьино Иван Нико... Показать все
Смерть
Неизвестно