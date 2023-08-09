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Панжинская Феодосия Игнатова
Панжинская Феодосия Игнатова
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Место рождения
Рахмановка
, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Дата рождения
1843
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Панжинский Игнат Антонович
Мать
Панжинская Евдокия Петровна
Дети
Не указаны
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АУ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
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Рождение
1843
Отец:
Панжинский Игнат Антонович
Мать:
Панжинская Евдокия Петровна
Рахмановка
, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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