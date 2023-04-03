Давидович (Быкова) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1918 ст.
Сын: Давидович Сергей Демидович
Отец ребёнка: Давидович Демид Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суходолина Наталья Демидовна
Отец ребёнка: Давидович Демид Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давидович Василий Демидович
Отец ребёнка: Давидович Демид Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Демидовна
Отец ребёнка: Давидович Демид Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митяева Антонина Демидовна
Отец ребёнка: Давидович Демид Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давидович Николай Демидович
Отец ребёнка: Давидович Демид Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно