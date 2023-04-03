Давидович (Быкова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавидович (Быкова) Екатерина Андреевна

Давидович (Быкова) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1918 ст.

Сын: Давидович Сергей Демидович

Отец ребёнка: Давидович Демид Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суходолина Наталья Демидовна

Отец ребёнка: Давидович Демид Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давидович Василий Демидович

Отец ребёнка: Давидович Демид Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Демидовна

Отец ребёнка: Давидович Демид Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митяева Антонина Демидовна

Отец ребёнка: Давидович Демид Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давидович Николай Демидович

Отец ребёнка: Давидович Демид Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давидович Демид Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close