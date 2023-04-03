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Давидович Сергей Демидович
Давидович Сергей Демидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.1918 ст.
Пол
Мужской
Отец
Давидович Демид Васильевич
Мать
Давидович (Быкова) Екатерина Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1918 ст.
Отец:
Давидович Демид Васильевич
Мать:
Давидович Екатерина Андреевна
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