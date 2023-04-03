Давидович Сергей Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидович Сергей Демидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1918 ст.

Отец: Давидович Демид Васильевич

Мать: Давидович Екатерина Андреевна

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