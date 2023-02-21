Грухин Гаврило Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухин Гаврило Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1720

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Грухин Иван Максимович

Мать: не указана

Смерть
1720
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