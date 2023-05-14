Евреинова (Унковская) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.04.1895
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia (Россия) ЦГИА СПб. Ф.19. О.127. Д.371
Смерть
1935