Евреинова (Унковская) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евреинова (Унковская) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.04.1895

Муж: Евреинов Сергей Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia (Россия) ЦГИА СПб. Ф.19. О.127. Д.371
Смерть
1935
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