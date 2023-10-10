Урусова (Гагарина) Юлия Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (Гагарина) Юлия Львовна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1849

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Гагарин Лев Андреевич

Мать: Гагарина Юлия Соломоновна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна
Работа или профессия
1868
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Должность: фрейлина
Бракосочетание
1873

Муж: Урусов Владимир Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1875 по 1879
Проживала в Вене по месту службы мужа
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Урусова София Владимировна

Отец ребёнка: Урусов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Урусов Лев Владимирович

Отец ребёнка: Урусов Владимир Павлович

Место жительства
1880
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Собирала старую европейскую живопись и русские портреты 18 века, коллекция национализирована в 1924 году
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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