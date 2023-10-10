Урусова (Гагарина) Юлия Львовна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Гагарин Лев Андреевич
Титул: княжна
Работа или профессия
1868
Должность: фрейлина
Бракосочетание
1873
Место жительства
С 1875 по 1879
Проживала в Вене по месту службы мужа
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Урусова София Владимировна
Отец ребёнка: Урусов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Урусов Владимир Павлович
Место жительства
1880
Собирала старую европейскую живопись и русские портреты 18 века, коллекция национализирована в 1924 году
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1919