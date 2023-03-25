Абдурахимова Хабибжамал
Место рожденияТатарстан, Балтасинский район, деревня Кушкетбаш
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Татарстан, Балтасинский район, деревня Кушкетбаш
Рождение ребёнка
27.04.1845
Сын: Курбангалиев Ахметгали Курбангалиевич
Отец ребёнка: Халитов Курбангали Халитович
Смерть
Неизвестно