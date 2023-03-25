Абдурахимова Хабибжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдурахимова Хабибжамал

Место рождения

Татарстан, Балтасинский район, деревня Кушкетбаш

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарстан, Балтасинский район, деревня Кушкетбаш
Рождение ребёнка
27.04.1845

Сын: Курбангалиев Ахметгали Курбангалиевич

Отец ребёнка: Халитов Курбангали Халитович

Смерть
Неизвестно
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