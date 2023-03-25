Халитов Курбангали Халитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халитов Курбангали Халитович

Место рождения

Татарстан, Балтасинский район, деревня Кушкетбаш

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Халит

Мать: не указана

Татарстан, Балтасинский район, деревня Кушкетбаш
Рождение ребёнка
27.04.1845

Сын: Курбангалиев Ахметгали Курбангалиевич

Мать ребёнка: Абдурахимова Хабибжамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдурахимова Хабибжамал

Смерть
Неизвестно
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