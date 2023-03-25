Халитов Курбангали Халитович
Место рожденияТатарстан, Балтасинский район, деревня Кушкетбаш
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Халит
Татарстан, Балтасинский район, деревня Кушкетбаш
Рождение ребёнка
27.04.1845
Сын: Курбангалиев Ахметгали Курбангалиевич
Мать ребёнка: Абдурахимова Хабибжамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдурахимова Хабибжамал
Смерть
Неизвестно