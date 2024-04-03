Селявин Ххх Василий Васильевич 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Ххх Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1933

Дочь: (Селявина) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Селявина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
21.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селявина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
07.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селявина Мария Михайловна

Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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