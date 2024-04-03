Селявин Ххх Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1933
Дочь: (Селявина) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Селявина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
21.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селявина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
07.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селявина Мария Михайловна
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.