Селявина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1933
Дочь: (Селявина) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Селявин Ххх Василий Васильевич
Рождение ребёнка
21.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селявин Ххх Василий Васильевич
Рождение ребёнка
07.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селявин Ххх Василий Васильевич
Смерть
1951
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.