Селявина Мария Михайловна 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1933

Дочь: (Селявина) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Селявин Ххх Василий Васильевич

Рождение ребёнка
21.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селявин Ххх Василий Васильевич

Рождение ребёнка
07.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селявин Ххх Василий Васильевич

Смерть
1951
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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