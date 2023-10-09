- (Березина) Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- (Березина) Екатерина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: - Семён Егорович

Мать: - Пелагея Демидовна

Восприемник
28.07.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.120-121 (Рождение №-39ж) Крестная дочь - Серафима Семёновна из д.Безсоново (единокровная сестра)
Бракосочетание
10.11.1910 ст.

Муж: - Сергей Васильевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.02.1912 ст.

Сын: - Александр Сергеевич

Отец ребёнка: - Сергей Васильевич

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.194-195 (Рождение №-13м)
Смерть
После 1912
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