- (Березина) Екатерина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Отец: - Семён Егорович
Мать: - Пелагея Демидовна
Восприемник
28.07.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.120-121 (Рождение №-39ж) Крестная дочь - Серафима Семёновна из д.Безсоново (единокровная сестра)
Бракосочетание
10.11.1910 ст.
Муж: - Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
06.02.1912 ст.
Отец ребёнка: - Сергей Васильевич
Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.194-195 (Рождение №-13м)
Смерть
После 1912