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- Пелагея Демидовна

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

После 1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
10.02.1872 ст.

Муж: - Семён Егорович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Дочь: - Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: - Семён Егорович

Смерть
После 1890 ст.
Рождение ребёнка
1896

Сын: - Анатолий Семёнович

Отец ребёнка: - Семён Егорович

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