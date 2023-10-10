- Пелагея Демидовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смертиПосле 1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1872 ст.
Муж: - Семён Егорович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Дочь: - Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: - Семён Егорович
Смерть
После 1890 ст.
Рождение ребёнка
1896
Сын: - Анатолий Семёнович
Отец ребёнка: - Семён Егорович