Цапца (Пешнова) Лариса Владимировна
Место рождения
Дата рождения19.12.1966
Дата смерти13.12.2001
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1966
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Цапца Николай
Рождение ребёнка
11.02.1989
Дочь: Жеревчук Наталья
Отец ребёнка: Цапца Николай
Смерть
13.12.2001
Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Автомобильная авария. Скончалась на месте от травм несовместимых с жизнью.