Цапца (Пешнова) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цапца (Пешнова) Лариса Владимировна

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Место рождения

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

Дата рождения

19.12.1966

Дата смерти

13.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1966

Отец: Пешнов Владимир Петрович

Мать: Пешнова Антонина Константиновна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
1986

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Цапца Николай

Рождение ребёнка
11.02.1989

Дочь: Жеревчук Наталья

Отец ребёнка: Цапца Николай

Смерть
13.12.2001
Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Автомобильная авария. Скончалась на месте от травм несовместимых с жизнью.
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