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Пешнов Владимир Петрович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пешнов Петр Степанович

Мать: Пешнова Степанида Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
24.02.1961

Сын: Пешнов Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Пешнова Антонина Константиновна

Рождение ребёнка
19.12.1966

Дочь: Цапца Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Пешнова Антонина Константиновна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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