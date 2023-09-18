Пешнов Владимир Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Россия
Рождение ребёнка
24.02.1961
Сын: Пешнов Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Пешнова Антонина Константиновна
Рождение ребёнка
19.12.1966
Дочь: Цапца Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Пешнова Антонина Константиновна
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
Неизвестно