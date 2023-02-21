Тамилина (Тамилина) Агафья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти23.09.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Тамилин (томилин) Зиновий Григорьевич
Отец ребёнка: Тамилин (томилин) Григорий Митрофанович
Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1886
Сын: Тамилин Сидор Григорьевич
Отец ребёнка: Тамилин (томилин) Григорий Митрофанович
Belyanishki
Рождение ребёнка
1895
Сын: Тамилин Мануил Григорьевич
Отец ребёнка: Тамилин (томилин) Григорий Митрофанович
Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колосова? Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Тамилин (томилин) Григорий Митрофанович
Belyanishki
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.09.1934
Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
Похороны
Неизвестно
Apidomy