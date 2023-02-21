Тамилина (Тамилина) Агафья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамилина (Тамилина) Агафья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

23.09.1934

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Тамилин (томилин) Зиновий Григорьевич

Отец ребёнка: Тамилин (томилин) Григорий Митрофанович

Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1886

Сын: Тамилин Сидор Григорьевич

Отец ребёнка: Тамилин (томилин) Григорий Митрофанович

Belyanishki
Рождение ребёнка
1895

Сын: Тамилин Мануил Григорьевич

Отец ребёнка: Тамилин (томилин) Григорий Митрофанович

Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колосова? Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Тамилин (томилин) Григорий Митрофанович

Belyanishki
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.09.1934
Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
Похороны
Неизвестно
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