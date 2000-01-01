Тамилин (Томилин) Зиновий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамилин (Томилин) Зиновий Григорьевич

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Место рождения

Belyanishki, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Тамилин (томилин) Григорий Митрофанович

Мать: Тамилина Агафья Сергеевна

Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
17.03.1907

Жена: не указана

Apidomy
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
Похороны
Неизвестно
Apidomy
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