Тамилин (Томилин) Зиновий Григорьевич
Место рожденияBelyanishki, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
17.03.1907
Жена: не указана
Apidomy
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
Похороны
Неизвестно
Apidomy