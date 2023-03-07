Мякишкова Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767 ст.
Дата смерти24.04.1830 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: Мякишкова Елена Степанова
Отец ребёнка: Мякишков Степан Федорович
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Отец ребёнка: Мякишков Степан Федорович
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Мякишкова Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Мякишков Степан Федорович
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Сын: Мякишков Федор Степанович
Отец ребёнка: Мякишков Степан Федорович
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Мякишков Александр Степанович
Отец ребёнка: Мякишков Степан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1830 ст.