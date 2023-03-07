Мякишкова Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякишкова Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767 ст.

Дата смерти

24.04.1830 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: Мякишкова Елена Степанова

Отец ребёнка: Мякишков Степан Федорович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Мякишков Иван Степанович

Отец ребёнка: Мякишков Степан Федорович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Мякишкова Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Мякишков Степан Федорович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Мякишков Федор Степанович

Отец ребёнка: Мякишков Степан Федорович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Мякишков Александр Степанович

Отец ребёнка: Мякишков Степан Федорович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякишков Степан Федорович

Смерть
24.04.1830 ст.
Торжок, город Торжок, Тверская область
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