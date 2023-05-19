Колесниковъ Викторъ
Место рождения
Дата рождения10.11.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1862
Отец: Колесниковъ Николай
Мать: Колесникова Наталья
Рождение ребёнка
23.03.1883
Сын: Колесниковъ Гавріилъ
Мать ребёнка: Колесникова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Колесниковъ Василій
Мать ребёнка: Колесникова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Колесникова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Колесникова Анна Петрова
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
25.01.1898
Жена: Колесникова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова Анна Петрова