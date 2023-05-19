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Колесниковъ Викторъ

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.11.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1862

Отец: Колесниковъ Николай

Мать: Колесникова Наталья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1883

Сын: Колесниковъ Гавріилъ

Мать ребёнка: Колесникова Анна Петрова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Колесниковъ Василій

Мать ребёнка: Колесникова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Колесникова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Колесникова Анна Петрова

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
25.01.1898

Жена: Колесникова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Анна Петрова

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