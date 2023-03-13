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Колесниковъ Василій

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Колесниковъ Викторъ

Мать: Колесникова Анна Петрова