Холодкова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти08.03.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Сын: Холодков Харитон Романович
Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Холодкова) Акилина Романовна
Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович
Рождение ребёнка
20.03.1885
Дочь: Холодкова Мария Романовна
Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович
Рождение ребёнка
18.07.1888
Дочь: Мещерякова (Холодкова) Анна Романовна
Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович
Смерть
08.03.1893
Рождение ребёнка
19.03.1893
Сын: Холодков Лазарь Романович
Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович
Рождение ребёнка
19.03.1893
Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович