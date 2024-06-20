Холодкова Анастасия Ивановна 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холодкова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

08.03.1893

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодков Роман Никифорович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Холодков Харитон Романович

Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Холодкова) Акилина Романовна

Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович

Рождение ребёнка
20.03.1885

Дочь: Холодкова Мария Романовна

Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович

Рождение ребёнка
18.07.1888

Дочь: Мещерякова (Холодкова) Анна Романовна

Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович

Смерть
08.03.1893
Рождение ребёнка
19.03.1893

Сын: Холодков Лазарь Романович

Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович

Рождение ребёнка
19.03.1893

Сын: Холодков Яков Романович

Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович

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