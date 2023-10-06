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Живин Лука

Место рождения

Павловское рязанской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловское рязанской обл
Рождение ребёнка
1906

Сын: Живин Егор Лукич

Мать ребёнка: Живина Анна

Павловское рязанской обл
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Горбунова Полина Лукинична

Мать ребёнка: Живина Анна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Живин Иван Лукич

Мать ребёнка: Живина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Живин Павел

Мать ребёнка: Живина Анна

Смерть
Неизвестно
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