Живин Лука
Место рожденияПавловское рязанской обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Павловское рязанской обл
Рождение ребёнка
1906
Сын: Живин Егор Лукич
Мать ребёнка: Живина Анна
Павловское рязанской обл
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Горбунова Полина Лукинична
Мать ребёнка: Живина Анна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Живин Иван Лукич
Мать ребёнка: Живина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Живин Павел
Мать ребёнка: Живина Анна
Смерть
Неизвестно