Кулик (Рудик) Ирина Прокофьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.05.1833
Дата смерти21.02.1858
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1833
Отец: Рудик Прокофий Емельянович
Мать: Рудик Агафия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.11.1857
Муж: Кулик Марк Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.02.1858
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: от горячки