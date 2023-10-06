Кулик (Рудик) Ирина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Рудик) Ирина Прокофьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.05.1833

Дата смерти

21.02.1858

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1833

Отец: Рудик Прокофий Емельянович

Мать: Рудик Агафия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.11.1857

Муж: Кулик Марк Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.02.1858
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: от горячки
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