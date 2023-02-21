Горлова (Перевозникова) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлова (Перевозникова) Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

По моему осенью Кажется, совхоз Развильинский Пещенокопский район Ростовская область или Красная поляна
Рождение ребёнка
09.11.1932

Дочь: Гладкая Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Горлов Василий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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