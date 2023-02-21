Горлова (Перевозникова) Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
По моему осенью Кажется, совхоз Развильинский Пещенокопский район Ростовская область или Красная поляна
Рождение ребёнка
09.11.1932
Дочь: Гладкая Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Горлов Василий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно