Гладкая Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1932
Дата смерти15.08.1988
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1932
Рождение ребёнка
15.10.1955
Дочь: Козырева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Гладкий Иван Николаевич
Рождение ребёнка
14.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладкий Иван Николаевич
Смерть
15.08.1988