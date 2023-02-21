Гладкая Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкая Елизавета Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1932

Дата смерти

15.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1932

Отец: Горлов Василий Леонтьевич

Мать: Горлова Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1955

Дочь: Козырева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Гладкий Иван Николаевич

Рождение ребёнка
14.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладкий Иван Николаевич

Смерть
15.08.1988
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