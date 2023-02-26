Евдокия Трофимова
Место рожденияд.Кузево Бельского уезда
Дата рождения1829
Дата смерти30.11.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Кузево Бельского уезда
Бракосочетание
20.10.1846
Муж: Филипп Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1848
Сын: Роман Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Никифоров
Рождение ребёнка
23.09.1850
Дочь: Ефросиния Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Никифоров
Рождение ребёнка
11.07.1852
Сын: Емельян Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Никифоров
Рождение ребёнка
19.11.1854
Сын: Георгий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Никифоров
Смерть
30.11.1893