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Евдокия Трофимова

Место рождения

д.Кузево Бельского уезда

Дата рождения

1829

Дата смерти

30.11.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кузево Бельского уезда
Бракосочетание
20.10.1846

Муж: Филипп Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1848

Сын: Роман Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Никифоров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1850

Дочь: Ефросиния Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Никифоров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1852

Сын: Емельян Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Никифоров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1854

Сын: Георгий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Никифоров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
30.11.1893
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
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