Буганина (Петрова) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буганина (Петрова) Людмила Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

04.05.1994

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Петров Виктор Владимирович

Мать: Розанова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
04.05.1994
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