Розанова (Чередова) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.06.1906 ст.
Дата смерти25.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1906 ст.
Отец: Чередов Николай Степанович
Мать: Чередова Фёкла Петрова
Крещение
27.06.1906 ст.
Бракосочетание
1927
Рождение ребёнка
29.05.1932
Сын: Розанов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Розанов Николай
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Буганина Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Петров Виктор Владимирович
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Розанов Николай
Смерть
25.01.1985
Похороны
Неизвестно