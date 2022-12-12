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Розанова (Чередова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.06.1906 ст.

Дата смерти

25.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1906 ст.

Отец: Чередов Николай Степанович

Мать: Чередова Фёкла Петрова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
27.06.1906 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1927

Муж: Петров Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
29.05.1932

Сын: Розанов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Розанов Николай

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Буганина Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Петров Виктор Владимирович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Николай

Смерть
25.01.1985
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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