Досаев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Досаев Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1956

Отец: Досаев Михаил Николаевич

Мать: Досаева Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
15.02.1983

Сын: Досаев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Досаева Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
17.03.1989

Дочь: Реутова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Досаева Валентина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Досаева Валентина Викторовна

Смерть
Неизвестно
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