Досаев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1956
Отец: Досаев Михаил Николаевич
Мать: Досаева Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
15.02.1983
Мать ребёнка: Досаева Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
17.03.1989
Дочь: Реутова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Досаева Валентина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно